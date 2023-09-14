В Лоде произошел смертельный инцидент с мужчиной

Рабочего не смогли спасти.

Рабочий в возрасте 40 лет погиб после того, как на него упал тяжелый предмет во время работы на строительной площадке в Лоде.

Медики и парамедики МАДА прибыли на место происшествия и оказали помощь раненому, но были вынуждены констатировать его смерть.

Врач МАДА рассказал: "Мы увидели мужчину, лежащего без сознания, без пульса и дыхания, с мультисистемной травмой. Нам сказали, что во время работы на него упал тяжелый предмет. Мы провели медицинское обследование, но его травма была критической, и нам пришлось констатировать его смерть».

Курсор писал, что женщина едва не умерла из-за предмета, который врачи забыли в ее теле 1,5 года назад.

Кроме того, мы сообщали, что граждане обворовали грузовики на шоссе 6, попавшие в смертельное ДТП - появилось видео.