Убийство солдата ЦАХАЛа: стало известно об аналогичном инциденте

За два дня до того, как солдат ЦАХАЛа был застрелен своим товарищем в результате явно дружественного огня на посту охраны, аналогичный инцидент произошел в том же месте.

Согласно первоначальному расследованию, 20-летний Натан Фитусси был застрелен в понедельник вечером после того, как вернулся на пост охраны недалеко от палестинского города Тулькарам и был ошибочно идентифицирован как террорист. Но, согласно другому отчету, в подразделении были серьезные проблемы, которые, вероятно, способствовали смерти Фитусси.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В отчете цитируется солдат, служивший в той же роте, что и Фитусси, который сказал близким знакомым, что плохая видимость в ночное время на постах охраны была известной проблемой на позиции, где они служили. По его словам, просьбы о наличии приборов ночного видения или более качественных фонариков остались без ответа.

Солдат рассказал, что всего за два дня до роковой стрельбы другие солдаты открыли огонь, застигнутые врасплох дружественными силами. Описывая это событие, он сказал, что солдаты преследовали группу палестинцев, которые, по-видимому, пытались проникнуть в Израиль без разрешений на работу, что является обычным явлением.

Он сказал, что между различными постами охраны не было связи, и что в какой-то момент другая группа солдат, заметив преследующих, начала проводить процедуру задержания подозреваемых, не подозревая, что это дружественные силы, и даже произвела предупредительные выстрелы в воздух.

В ответ на стрельбу солдаты крикнули, что они являются военнослужащими ЦАХАЛа, что положило конец инциденту без пострадавших.

«И в этом случае не было ни приборов ночного видения, ни фонарика», — сказал военнослужащий, отметив, что, хотя об этом было доложено командирам, расследование инцидента не проводилось.

«Если бы было расследование, инцидент с Натаном можно было бы предотвратить», — добавил солдат.

Сообщается, что он рассказал знакомым, что, как только его подразделение прибыло на позицию, где они дислоцировались, солдаты пожаловались на плохую видимость на постах охраны. Он добавил, что приборов ночного видения не хватало, чтобы обследовать территорию, «поэтому возникла ситуация, когда на многих постах ничего не было видно». Также не хватало фонариков, а те, что дали, были старыми и тусклыми.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что расследование, начатое по факту стрельбы со смертельным исходом, «будет изучать обстоятельства, приведшие к прискорбной смерти солдата. По завершении расследования его выводы будут переданы на рассмотрение в Военную прокуратуру. В то же время для изучения уроков была назначена группа экспертов».

Ранее в этом году два офицера ЦАХАЛа из подразделения коммандос были убиты в результате дружественного огня на базе в Иорданской долине на территории Иудеи и Самарии.

Курсор писал, что Кохави обнародовал первоначальные выводы об убийстве солдата ЦАХАЛа. Командующий армией Авив Кохави обнародовал результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом у барьера безопасности недалеко от Тулькарма.

Убийство солдата ЦАХАЛа: как прошли похороны бойца. Сестра Натана Фитусси сказала, что погибший солдат был причиной того, что семья переехала в Израиль.

Кроме этого, стрелок впервые озвучил подробности. Солдат, убивший Натана Фитусси, сказал, что крикнул товарищу «Стой, или я стреляю», но безрезультатно.

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Напомним, сообщалось о том, как отреагировали Ганц, Смотрич, Шакед на убийство солдата ЦАХАЛа. Политики выразили соболезнования семье покойного Натана Фитоси, солдата ЦАХАЛа, погибшего в результате выстрела своего товарища под Тулькармом.