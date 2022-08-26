Маниакальная любовь: названо имя убитой в Реховоте девушке

Девушка, чье тело нашли в четверг в Реховоте, погибла от рук ухаживавшего за ней молодого человека, который зарезал ее в своей машине и бросил тело в поле.

Погибшая девушка, чье тело было обнаружено в четверг в поле возле Реховота, оказалась жительницей Ришон-ле-Циона Еленой Геренберг (имя разрешено к публикации). Согласно информации полиции, ей было 27 лет.

Также раскрыты детали и причина убийства. Младшая сестра Елены, Надя, вечером в четверг рассказала в социальных сетях о подозреваемом. Молодой человек, 29-летний житель Бат-Яма, около трех лет ухаживал за Еленой, дарил ей подарки и добивался ее взаимности. Но она неизменно отвечала ему, что они останутся только друзьями.

Фото девушки опубликовал канал Израильские трудовыебудни.

Вечером в среду, накануне того дня, когда ее тело нашли в Реховоте, она пошла с ним на прогулку.

Елена договорилась с сестрой, что придет к ней вечером. Когда она начала опаздывать на встречу, Надя написала ей сообщение и получила в ответ: “Небольшой балаган, он немного зол, но мы скоро приедем”. С тех пор связи с ней не было.

Когда она не вернулась вовремя, члены семьи девушки забили тревогу и известили об этом полицию.

По оценке полиции, подозреваемый не убивал Елену Геренберг на месте обнаружения тела, а сделал это в своей машине, а затем отвез в поле, где бросил тело. В его машине найден нож — орудие убийства. Перед приходом полиции он пытался покончить жизнь самоубийством, приняв таблетки. Сейчас в больнице “Асаф А-Рофе”.

Ранее «Курсор» писал, что 25 августа было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти в полях вблизи Реховота. Для расследования этого преступления была создана особая оперативно-следственная группа. По горячим следам полиция обнаружила и арестовала подозреваемого — жителя Бат-Яма в возрасте 20 лет.

Еще мы писали, что расследованием убийства женщины в Реховоте будет заниматься районный отдел по тяжким преступлениям. Расследованию было уделено первостепенное внимание.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый хотел свести счеты с жизнью.