В Ашкелоне 14-летний подросток ворвался с топором в магазин и забрал деньги из кассы

Ворвавшись в помещение на улице Гистадрут с топором в руках, школьник пригрозил в продавщице расправой. Он потребовал отдать ему все деньги.

Об этом сообщает 2 октября 13tv.co.il.

Выручку из кассы грабитель забрал и быстро скрылся. Спустя час был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Подозреваемый попытался сбежать от полицейских, но ему это сделать не удалось.



После следственных действий, проведенных полицией Ашкелонского участка, подозреваемый был установлен и задержан, а топор, с помощью которого он совершил ограбление, изъят. Несовершеннолетний передан в полицию Ашкелона для допроса по подозрению в грабеже. Вскоре и будет принято решение о его дальнейшей судьбе. По окончании всех следственных действий объявят о том, предстанет ли он перед судом, который продлит срок его содержания под стражей.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Герцлии мужчина с пистолетом ограбил отделение «Почты Израиля». Грабитель решил доказать свои серьезные намерения и выстрелил в потолок, запугав сотрудников и клиентов. Когда все деньги сложили ему в сумку, он убежал вместе с ними. Сотрудники полиции задержали подозреваемого по этому делу уже через несколько часов. Им оказался некий мужчина в возрасте 30 лет.

«Курсору» также стало известно, пенсионер решил ограбить отделение почты. Инкассаторы оставили несколько мешков с деньгами они оставили без присмотра в одном из помещений почты, куда был свободный доступ из общего зала. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и не упускать шанса. Уходя из здания, он быстро прихватил один из мешков, где находились наличные на сумму 100 тысяч шекелей. При обыске у него обнаружили только часть суммы украденных средств.