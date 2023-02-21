В Маалот-Таршихе с рабочим произошел трагический инцидент: подробности

Во вторник утром, 21 февраля, на севере страны в городе Маалот-Таршиха 50-летнего рабочего сбил бетоновоз и от полученных травм мужчина скончался.

Об этом пишет издание News.walla.

Трагический инцидент произошел на строительной площадке. На место происшествия прибыли парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом», которые пытались реанимировать пострадавшего, но к сожалению, их попытки не увенчались успехом.

Сотрудники полиции начали расследование.

«Курсор» писал ранее, что в региональном совете Бней-Шимон в Негеве 25-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести. Медики оказали ему первую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали в больницу «Сорока».

Еще мы писали, что на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.

Напомним, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Читайте также, что в Ашдоде произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагически, но все обошлось. На легковой автомобиль с большой высоты рухнула металлоконструкция со стройки.