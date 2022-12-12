В Гиват-Зеэве обрушились строительные леса, есть жертва и пострадавшие

Еще несколько человек находятся под завалами.

В понедельник, 12 декабря, в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Уже известно об одной жертве.

Об этом пишет издание «Детали».

На месте инцидента работают профильные службы. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Еще одного рабочего удалось освободить из-под завалов благодаря подъемному крану для тяжелых грузов. О его состоянии пока не сообщается.

На месте происшествия работают силы полиции и 13 пожарно-спасательных бригад. Спасательная операция продолжается.

Отметим, что в последнее время в Израиле участились несчастные случаи на строительных площадках, это связано чаще всего с несоблюдением элементарных правил техники безопасности.

«Курсор» писал ранее, что на строительной площадке в Дейр-аль-Асаде произошел несчастный случай с 40-летним рабочим. Сейчас он находится в реанимации.

Еще мы писали, что несколько дней назад в Ашдоде произошла чрезвычайная ситуация, которая могла закончиться трагически, но все обошлось. На легковой автомобиль с большой высоты рухнула металлоконструкция со стройки.

Напомним, что на строительной площадки на улице Обе Исраэль в Бейтар-Илите с большой высоты упал рабочий, вследствие чего умер.