В МИД Израиля отреагировали на аннексию четырех областей Украины

«Мы не признаем присоединения четырех областей к россии», — сообщили в МИДе.

МИД Израиля озвучил заявление после того, как путин* объявил об аннексии четырех областей Украины.

«Израиль поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем присоединения четырех областей к россии. Израиль многократно повторял эту четкую позицию, в том числе и в последние дни», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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