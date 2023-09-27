В мид рф раскритиковали Израиль за отправку помощи Украине.

Официальный представитель мид рф мария захарова раскритиковала Израиль после того, как глава израильской комиссии по атомной энергии заявил, что Иерусалим поставил Украине оборудование, которое поможет ей справиться с возможной ядерной аварией.

«Если бы только предки нынешней израильской элиты знали, что их прямые потомки спонсируют режим, который прославляет их убийц и идеологию Холокоста», — написала захарова в своем сообщении в Telegram, повторяя российский абсурдный рефрен о том, что Украина — это нацистский режим.

По сообщению израильской общественной телекомпании "Кан", высказывания захаровой стали ответом на заявление генерального директора израильской комиссии по атомной энергии Моше Эдри на недавней Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии.

В своей речи Эдри сказал: «Израиль в этом году подарил Украине оборудование в рамках обязательств Израиля по договорам по предотвращению ядерных аварий».

Во время своего выступления на конференции МАГАТЭ Эдри подчеркнул глобальную актуальность вопросов ядерной безопасности, особенно в свете продолжающегося конфликта в Украине.

Он подчеркнул, что проблемы ядерной безопасности не имеют границ, что требует глобального диалога по усилению мер безопасности

Организация ООН по атомной безопасности неоднократно выражала обеспокоенность после того, как рф захватила контроль над Запорожской атомной электростанцией, крупнейшей в Европе, и вокруг нее продолжают бушевать боевые действия.

Курсор напоминает, что Верховный лидер Ирана дал добро на прямые переговоры с США по возобновлению ядерной сделки - СМИ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!