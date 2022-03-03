В МИДе призвали израильтян быть особо осторожными в Беларуси

Израильтян, находящихся в Беларуси, просят зарегистрироваться в посольстве Израиля в Минске. Также их попросили держаться подальше от южных границ страны.

Министерство иностранных дел Израиля, а также посольство Израиля в Минске призывали израильтян, которые находятся на территории Беларуси, избегать посещения южных границ этого государства. Кроме того, их попросили проверить, насколько возможно авиационное передвижение в регионе.

Также израильтян попросили зарегистрироваться в посольстве. Для этого нужно заполнить электронную анкету на сайте МИДа.

https://survey.gov.il/he/RishumBLR

Кроме того, опубликованы конкретные данные посольства Израиля в Республике Беларусь:

Адрес: Минск, пр. Партизанский 6А

Телефон: +375 17 330-25-00

Сайт: https://embassies.gov.il/minsk/Pages/default.aspx

Страница в Фэйсбуке — https://www.facebook.com/IsraelinBelarus

Примечательно, что на телеграм-канале Голос Израиля призвали израильтян срочно покинуть Беларусь.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что появились новые правила въезда в Израиль репатриантов и граждан Украины.

Еще Курсор писал, что в Хайфе и Беэр-Шеве прошли митинги в поддержку Украины.

Кроме того, мы сообщали, что израильтяне собирают медикаменты и теплые вещи для людей в Украине.

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