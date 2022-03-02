В Хайфе и Беэр-Шеве прошли митинги в поддержку Украины

Требовали также запретить в Израиле вещание российских каналов, но на это буквально вчера утром руководство уже ответило украинскому послу — в Израиле нет законов, которые бы позволяли это сделать

В Хайфе израильтяне решили провести пикет в поддержку Украины. Они потребовали от властей Израиля более действенной помощи для жертвы агрессора. Речь идет не только о гуманитарной помощи, но и о военной. В особенности речь идет о поставках системы ПВО «Железный купол», который смог бы спасти украинские города от российских ракет. Хоть и частично.

Также участники потребовали, чтобы в Израиле запретили вещание российских пропагандистских каналов. Однако в Израиле уже заявляли, что в еврейском государстве нет законов, которые позволяли бы это сделать.

Также в Бэер-Шеве жители высказались в поддержку Украины. Они припомнили, что вчера российские оккупанты нанесли удар ракетой по мемориалу «Бабий Яр» в Киеве.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль изучает влияние международных санкций против России на свою экономику.

Кроме того, мы писали, что раввин Моше Реувен Асман записал эмоциональное обращение к евреям в России.

Еще напомним, что ультраортодоксальные евреи воюют за Украину.

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