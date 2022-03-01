Израильтяне собирают медикаменты и теплые вещи для людей в Украине

Речь идет о благотворительной деятельности, а не о той помощи, которую оказывает Украине государство Израиль. Среди необходимого оборудования бинты, антисептики, медикаменты и прочее.

Первого марта в Тель-Авиве продолжился сбор гуманитарной помощи для украинцев. Одежду и медикаменты жертвуют израильтяне.

Это благотворительная помощь именно от людей, а не от Государства Израиль. Большое количество медикаментов и больниц были собраны частными лицами или закуплено на пожертвования израильтян практически со всех регионов страны.

Сбор средств осуществляет группа Israeli Friends of Ukraine.

Все вещи пакуют в Тель-Авиве волонтеры. В Украину все пожертвования отправят в ближайшие дни.

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