Израильтяне собирают медикаменты и теплые вещи для людей в Украине

Первого марта в Тель-Авиве продолжился сбор гуманитарной помощи для украинцев. Одежду и медикаменты жертвуют израильтяне.
Это благотворительная помощь именно от людей, а не от Государства Израиль. Большое количество медикаментов и больниц были собраны частными лицами или закуплено на пожертвования израильтян практически со всех регионов страны.
Сбор средств осуществляет группа Israeli Friends of Ukraine.
Все вещи пакуют в Тель-Авиве волонтеры. В Украину все пожертвования отправят в ближайшие дни.
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