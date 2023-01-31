В миндиаспоры пояснили, как нападение россии на Украину спровоцировало волну антисемитизма в мире

Количество антисемитских инцидентов с проявлением насилия в мире выросло на 13%.

Значительное ухудшение ситуации с антисемитизмом в мире в 2022 году подтверждает резкий рост антисемитских настроений и преступлений, которые вызвала российская агрессия в Украине.

Об этом сообщило министерство по связям с еврейскими диаспорами.

Антисемитские призывы усилились не только в россии* и Украине, но и в ультралевых, ультраправых, пропалестинских и исламистских кругах по всему миру. Но в контексте войны и высказываний многих российских политиков постоянно поднимается сравнение с Холокостом, что приводит к обесцениванию его значения. Ультралевые и пропалестинские политики поднимают вопросы сравнения Украины с Палестиной в качестве жертв агрессии, а россии с Израиля в качестве агрессоров.

В мире и в особенности в Западных странах резко выросло количество антисемитских инцидентов с проявлением особой жестокости — на 13%.

Рост антисемитсизма в соцсетях вызван подстрекательством ультралевых и пропалестинских сил и завязан на ненависти к Израилю и отрицании его права на существование. В Великобритании, Франции, Испании фиксируется резкий рост антисемитских настроений. А в российских соцсетях преобладают классические антисемитские мотивы и отрицание и фальсификация истории Холокоста.

Среди постсоветского пространства особенно отмечаются маргинальные заявления главы мид рф лаврова о якобы еврейском происхождении Гитлера, а также продвижение антисемитских идей руководством российской православной церкви, возвращение к советским нарративам и отрицанию Холокоста вместе с фальсификацией истории.

Ранее Курсор писал, что стало известно, что обсуждали госсекретарь США и оппозиция.

Напомним, мы сообщали, что у израильских подростков растет склонность к самоубийствам.