Стало известно, что обсуждали госсекретарь США и оппозиция

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего первого визита в Израиль после смены правительства провел встречи с разными представителями правительства и израильскими политиками, в их числе он встречался и с лидером оппозиции.

Во вторник утром Яир Лапид встретился с Энтони Блинкеном в Иерусалиме. Он заявил: «Я был очень рад встретиться с моим хорошим другом Тони Блинкеном сегодня утром».

Он рассказал, о чем говорили на встрече. «Мы много обсуждали проблемы безопасности Израиля, говорили о ближайших и далеких шагах, необходимых для предотвращения превращения Ирана в ядерную державу».

Лапид также отдельно подчеркнул, что «особые отношения между США и Израилем основаны не только на общих интересах, но, прежде всего, на общих ценностях принципов демократии и сохранения демократических институтов».

Ранее Курсор писал, что Блинкен в Тель-Авиве высказался о терактах.

Наш сайт информировал о том, что 18 января с визитом в Израиль прилетел советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Также мы передавали слова Блинкена, что США хотят помешать Ирану получить ядерную бомбу. Укрепление совместного американо-израильского фронта против Ирана будет среди тем, которые Энтони Блинкен обсудит в Иерусалиме.