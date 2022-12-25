В Минэкономики оценили уровень экспорта в 2022 году и дали прогноз на будущее

Экспорт товаров и услуг Израиля постоянно рос в течение последнего десятилетия, за исключением 2020 года из-за пандемии Covid.

Об этом сообщает портал Globes со ссылкой на данные Министерства экономики и промышленности.

Так, согласно оценке Управления внешней торговли ведомства, экспорт товаров и услуг по итогам 2022 года составит не менее 160 миллиардов долларов, что является новым рекордом и более чем на 10% превысит прошлогодний показатель.

В частности, существенно увеличился экспорт химической продукции (+55%), алмазов (+41%), а также электрического и механического оборудования (+18%).

Также отмечается, что в 2022 году экспорт Израиля в США вырос на 19%, на 113% в Великобританию, на 115% в Ирландию, на 90% в Бразилию, на 39% в Индию, на 95% в Канаду, на 85% в Сингапур, на 24% в Гонконг, на 17% в Турцию, на 22% во Францию и на 181% на Филиппины.

Генеральный директор Управления внешней торговли Министерства экономики и промышленности Охад Коэн отметил, что показатели экспорта Израиля впечатляют, если принять во внимание экономическую нестабильность во всем мире в 2022 году из-за последствий пандемии Covid и российско-украинской войны.

«Интересная, важная и обнадеживающая статистика заключается в том, что увеличение экспорта распространяется почти на все отрасли. Мировой экономический кризис … не нанес вреда израильскому экспорту, так как состав нашего экспорта очень разнообразен, как с точки зрения рынков, … так и с точки зрения того, что мы продаем. Экспорт Израиля меньше зависит от цепочек поставок, которые сильно пострадали от Covid», — сказал чиновник.

Заглядывая в будущее, Коэн отметил, что все зависит от масштабов ожидаемого экономического кризиса.

«В случае «текущего» кризиса, когда глобальный рост не слишком сильно затронут, тенденции должны сохраниться. … Вместе с тем мировое потребление может снизиться, и экспорт может уменьшиться на некоторых из наших основных рынков», — уточнил представитель Минэкономики.

Как сообщал Курсор, валовой внутренний продукт Израиля в следующем году будет продолжать расти самыми высокими темпами среди развитых стран. Это достигается огромными инвестициями в IT-сектор. Об этом сообщил минфин в своем прогнозе экономического роста на 2022 и 2023 годы.

Ранее Курсор писал, что финансовый комитет проведет встречу, чтобы обсудить стоимость жизни.