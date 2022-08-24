В министерстве социального обеспечения опубликовали важную информацию по случаю Дня Независимости Украины

Сегодня, в День Независимости Украины, ровно полгода с начала войны. В связи с этим министерство социального обеспечения и социальной защиты опубликовало важные данные.

Министерство социального обеспечения и социальной защиты опубликовало данные центра «Временного порядка» («Цав а-шаа») относительно помощи Государства Израиль гражданам Украины, которые не имеют права на репатриацию согласно Закону о возвращении и находятся в Израиле.

С начала войны в Израиль въехало 33 533 украинца, не подпадающих под Закон о возвращении, из которых 14 631 человек уже покинули страну. Сегодня 14 615 граждан Украины, бежавших от войны, находятся в Израиле и не имеют права на репатриацию. Кроме того, за этот период в Израиль прибыли 4287 граждан Украины, которые прибыли в Израиль в качестве беженцев, но были признаны имеющими право на возвращение во время их пребывания в Израиле и сейчас находятся под опекой Министерства алии и интеграции.

Центр «Временного порядка» оказывает гуманитарную помощь беженцам, пострадавшим от войны, которая включает в себя раздачу продуктовых талонов, психологическую помощь психологов, психиатров и социальных работников, технологическое оборудование, такое как телефоны, SIM-карты, планшетные компьютеры. Также проводится запись детей в неформальное образовательные учреждения и в систему образования, предоставляется помощь в получении лечения, расселение в учреждениях Министерства социального обеспечения, если это необходимо, и многое другое.

Была организована горячая линия, укомплектованная операторами и социальными работниками, которые отвечают на иврите, украинском и русском языках 24/7.

На вторник, 23.08, 12 788 беженцев были зарегистрированы в системе «Временного порядка» для получения гуманитарной помощи. Около 29% из них покинули страну во время и после получения помощи.

Сотрудники горячей линии ответили на 52 243 звонка с запросами информации и просьбами о помощи. 7 784 человека получили помощь в виде купонов для покупки продуктов питания, и на сегодняшний день было подано 15 416 ежемесячных заявок на сумму от 200 до 700 шекелей в месяц на человека в зависимости от возраста.

305 обратившихся получили психологическую помощь от специалистов — в общей сложности 1307 часов психологической помощи.

Для беженцев старше 60 лет Министерством было выдано 6 769 медицинских полисов. 3 535 из этих граждан все еще находятся в Израиле.

Около 2500 беженцев в возрасте до 60 лет получили бесплатную медицинскую помощь в клиниках «Терем» по всей стране или были направлены в больницу в случае необходимости.

430 семей получили специальные ваучеры для помощи в приобретении необходимых принадлежностей.

1714 беженцев получили израильские SIM-карты.

400 семей с маленькими детьми получили планшетные компьютеры.

Около 1500 семей приняли участие в различных оздоровительно-развлекательных мероприятиях по всей стране.

139 человек были поселены в специализированные квартиры и жилые комплексы Министерства социального обеспечения.

Из географического распределения беженцев видно, что, как и репатрианты, беженцы предпочли жить в местах, где есть большие общины русскоязычных граждан. В городе Бат-Ям проживает наибольшее количество беженцев: 616 человек, за ним следуют Хайфа (568), Ашкелон (486), Нетания (477), Петах-Тиква (470), Ашдод (434), Ришон ле-Цион (390). ) и Беэр-Шева (308). 77% беженцев составляют женщины, 27% дети и подростки и 28% пожилые люди.

Меир Коэн, министр социального обеспечения и социальной защиты, сообщил: «С началом войны в Украине Государство Израиль мобилизовало свои силы для помощи беженцам, большинство из которых женщины, дети и старики. Те, кто приехал сюда, получили от нас поддержку, государственную и гражданскую помощь. Израиль будет продолжать помогать гражданам Украины, пока война не закончится, либо здесь, в Израиле, либо гуманитарной помощью, которую мы отправляем в Европу. Я надеюсь, что эта тяжелая война скоро закончится и беженцы смогут благополучно вернуться домой».

Сигаль Моран, генеральный директор Министерства социального обеспечения и социальной защиты, сказала: «Министерство социального обеспечения и социальной защиты — это социальное министерство, которое работает для улучшения общества. Украинские беженцы разбросаны по всей стране, и я также благодарю отделы социального обеспечения за их поддержку и помощь. Министерство взяло на себя сложную задачу по оказанию гуманитарной помощи гражданам Украины, на которых не распространяется Закон о возвращении. Это потребовал от руководителей и сотрудников проявления творчества, гибкости и решительности и оказания экстренной помощи людям, которые прибыл сюда в тяжелом положении. По прошествии полугода могу сказать, что мы справились с задачей и нам даже удается улучшать и модернизировать наши услуги каждый день. Мы задействуем всех, кто только может, и наших коллег в министерствах, и гражданское общество, чтобы украинцы, которые находятся здесь, чувствовали себя в социальной и физической безопасности, пока война не закончится».

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