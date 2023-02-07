В минприроды предупреждают: готов ли Израиль противостоять мощным землетрясениям

Заводы с опасными материалами не подготовлены к землетрясениям, предупреждает министерство.

Заводы, использующие опасные материалы, не готовы противостоять землетрясениям, предупредило в понедельник министерство охраны окружающей среды.

В заявлении министерства говорится, что только одному инспектору поручено проверять, реализуют ли такие заводы специальные программы готовности к землетрясениям.

В заявлении также отмечается, что запросы, сделанные в такие органы, как министерство финансов, Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и Межведомственный руководящий комитет по обеспечению готовности к землетрясениям, о выделении средств для найма большего количества инспекторов, не дали результатов.

Постановление правительства, утвержденное в 2010 году, поручило министерствам и другим соответствующим органам подготовиться к землетрясениям, возложив на министерство охраны окружающей среды ответственность за разработку инструкций для заводов с опасными материалами и проведение проверок.

После этого министерство нанесло на карту заводы, подверженные повышенному риску, и приказало 149 из них проверить их устойчивость в случае землетрясения.

В заявлении минприроды говорится, что из них только 99 завершили процесс и предприняли все необходимые шаги, а еще 50 находятся на разных стадиях процесса.

«Из-за расположения Государства Израиль вдоль Сирийско-Африканского разлома всю территорию страны можно определить как сейсмогенную зону, которая может быть повреждена в случае землетрясения», — предупредили в министерстве.

По словам Рона Авива, лектора по изучению землетрясений в Университете Бен-Гуриона в Негеве, районы, подверженные особому риску землетрясений, включают Хайфский залив, центральный город Рамле и район, близкий к Сирийско-Африканскому разлому, который проходит по восточному флангу Израиля.

Хайфский залив, чувствительный к сейсмической активности из-за разлома, проходящего вдоль предгорья Кармель, является домом для нефтехимической и другой тяжелой промышленности.