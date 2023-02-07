Не только в Турции и Сирии: произошла еще одна волна землетрясений в ряде стран

Новые землетрясения зафиксированы на Тайване, Аляске, Турции и Аргентине.

В понедельник, 6 февраля, в Сирии и Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла. Однако на этом все не закончилось. Новые землетрясения зафиксированы в ряде стран. В частности, на Тайване, Аляске и Аргентине.

Соответствующую информацию приводит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. В основном магнитуда подземных толчков по всему миру колебалась в пределах 4-5 баллов.

Так, на Тайване было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.1 балла, в Аргентине – у вулкана Аракан – 4.2 балла, на Аляске – в заливе Куку – 3.2 балла.

Кроме того, несколько толчков свыше 4 баллов были зафиксированы в Чили у горной системы Анды.

Множество подземных толчков почувствовали жители Мексики. Землетрясения там были более 4 баллов.

Толчки более 4 баллов были зафиксированы и в Тихом Океане, в районе острова Фиджи.

В Турции к вечеру произошло еще одно землетрясение. Оно было зафиксирован в провинции Кахраманмараш магнитудой 5 баллов.

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