В минтрансе сообщили, когда полностью ликвидируют провал на шоссе Аялон

По словам чиновников, вероятность образования аналогичных провалов под асфальтом и под железнодорожными путями вдоль шоссе исключена.

Работы по ликвидации провала на шоссе Аялон возле развязки ха-Шалом будут завершены не позднее утра 19 сентября.

В этом заверил директор управления планирования и развития инфраструктуры при министерстве транспорта Шай Кедем, сообщает портал Детали.

Согласно сообщению, чиновник также заявил, что вероятность образования аналогичных провалов под асфальтом и под железнодорожными путями вдоль шоссе Аялон исключена.

При этом в компании «Нетивей Аялон» пояснили, что провал образовался после того, как на трассе были проведены бурильные работы для строительства стоянки, в результате чего подземные воды изменили направление, частично вымыв грунт под асфальтом возле развязки ха-Шалом.

В то же время заместитель директора «Нетивей Аялон» Офер Коэн заявил, что после возникновения ямы на трассе, компания начала работы по ее ликвидации: провал был заполнен жидким бетоном.

«Три компании провели сейсмические проверки данного и близлежащих участков шоссе, которые исключили наличие пустот под шоссе и железнодорожным полотном. После этого утром 18 сентября было решено возобновить движение поездов через Тель-Авив», — пишет издание.

По словам министра транспорта Мерав Михаэли, на данный момент ремонтные работы продолжаются.

«Участок шоссе на развязке ха-Шалом в южном направлении откроется, когда мы будем уверены, что все действительно отремонтировано», — подчеркнула Михаэли.

Как сообщал Курсор, накануне на трассе Аялон в районе съезда ха-Шалом в южном направлении произошел обвал асфальта. В результате инцидента пять рядов в южном направлении пришлось перекрыть.

Курсор писал ранее, что в министерстве транспорта Израиля объявили, что на шоссе Аялон между развязкой ха-Шалом в Тель-Авиве и Холоном была обустроена дополнительная полоса, как для общественного, так и для личного транспорта.