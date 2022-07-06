В Минздраве Израиля выяснили, кто сильнее подвержен риску инсульта

В Министерстве здравоохранения Израиля опубликовали статистику, указывающую на группы людей, которые чаще всего страдают от инсультов.

Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что инсульт занимает третье место среди причин смертности, после болезней сердца и онкологии. В Минздраве Израиля опубликовали статистику за 2020 год, чтобы показать, какие группы людей сильнее подтверждены риску развития этого заболевания.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Согласно данным, в 2020 году средний возраст людей, которые перенесли инсульт, составил 71,7. Почти каждый пятый (3426) был моложе 60 лет, и почти каждый третий — в возрасте 80+. И в 56,4% случаев это были мужчины.

Статистика показывает, что заболевание более распространено в арабском секторе, потому что на них приходится 65% случаев. Это касается всех районов страны, кроме Тель-Авива-Яффо. Доля арабов превышает долю евреев в 2,3 раза в центре страны, в 2,1 в районе Хайфы, в 1,5 в северном округе и в 1,2 раза в южном.

Отчет также продемонстрировал увеличение количества сканирований сосудов после инсульта и транзиторной ишемической атаки (ТИА) среди пациентов с 2014 по 2022 года. Ультразвуковую диагностическую методику в 2020 году прошли 86% людей с ТИА, что на 4% больше по сравнению с 2019 годом. А перенесших инсульт сканировали в 79,9% случаев в 2020 году по сравнению с 77,9% в прошлом году.

Эксперты отметили, что самыми частыми фоновыми заболеваниями, которые увеличивали риск инсульта была артериальная гипертензия, сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, поэтому люди с перечисленными болезнями входят в зону риска.

В Минздраве отметили, что отчет составлен на основе данных, которые были получены в 27 больницах общей госпитализации.

«Курсор» писал ранее, что медики перечислили симптомы трех типов инсульта.

Еще мы писали, что медики назвали продукт, который необходимо исключить из рациона, потому что его употребление повышает риск инсульта.