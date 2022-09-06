Может быть нехватка врачей: минздрав готовится к двум волнам заболеваемости

В системе здравоохранения опасаются увеличения числа госпитализированных в тяжелом состоянии в результате сочетания коронавируса и гриппа.

Министерство здравоохранения Израиля провело подготовку к зиме в штабе «Алон» Службы тыла. Координатор действий по борьбе с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Детали.

Отмечается, что профессор Сальман Зарка заявил на брифинге, что будущей зимой в Израиле ожидаются две волны заболеваемости – коронавирусом и гриппом.

По его словам, в системе здравоохранения опасаются увеличения числа госпитализированных в тяжелом состоянии в результате сочетания двух заболеваний. Помимо этого, минздрав ожидает нехватки врачей и большой нагрузки на систему здравоохранения, что может вызвать проблемы с постановкой медицинских диагнозов и оказанием помощи пациентам с другими заболеваниями.

«Министерство здравоохранения закупило миллионы доз вакцины, адаптированной для штамма «омикрон», и они будут доступны для населения, вероятно, в следующем месяце», – сообщил Зарка.

Он добавил, что министерство готовится к комбинированной кампании вакцинации – от гриппа и от коронавируса, с упором на группы риска. Кроме того, рассматривается вопрос о масках и ограничении контактов.

Как сообщал Курсор, за 2020 и 2021 год больницам и больничным кассам была выделена компенсация в сумме более 3 млрд шекелей. И в настоящее время готовится компенсация еще четырем больничным кассам. И это лишь часть денег, которая была потрачена на борьбу с COVID-19, но эти цифры позволяют оценить масштаб финансовых потерь страны.

Большая часть средств выделялась на увеличение штата медицинских работников, на коронавирусные тесты, лабораторное оборудование, транспортировку сотрудников во время карантина, а также расходы на заработную плату.

Также Курсор информировал о том, что в Израиле на прошлой неделе впервые с июня число тяжелых случаев COVID-19 упало ниже 100.