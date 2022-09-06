Сколько Израиль потратил на борьбу с COVID-19: отчет минздрава

Министерство здравоохранения Израиля предоставило информацию о расходах на борьбу с пандемией COVID-19. Эти цифры позволяют оценить масштаб финансовых потерь.

В 2020 году на мир обрушилась пандемия коронавирусной инфекции и на борьбу с заболеванием странам пришлось выделять крупные суммы. В министерстве здравоохранения Израиля отчитались, куда выделялись деньги и сколько государство потратило за два года.

Об этом сообщает издание «Детали».

В ведомстве отметили, что за 2020 и 2021 год больницам и больничным кассам была выделена компенсация в сумме более 3 млрд шекелей. И в настоящее время готовится компенсация еще четырем больничным кассам. И это лишь часть денег, которая была потрачена на борьбу с COVID-19, но эти цифры позволяют оценить масштаб финансовых потерь страны.

Большая часть средств выделялась на увеличение штата медицинских работников, на коронавирусные тесты, лабораторное оборудование, транспортировку сотрудников во время карантина, а также расходы на заработную плату.

Отмечается, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в Израиле также увеличилась финансовая поддержка медицинских учреждений. Например, в больницах «Клалит» за 2 года ее подняли на 60%, а в государственных больницах — на 70%.

«Курсор» писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля предостерегает от использования определенных продуктов. В них найден опасный нелегальный наркотик.