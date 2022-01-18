В минздраве согласовали обновление политики тестирования и карантинов

Было принято три новых правила, которых израильтян попросили придерживаться.

В комитете по борьбе с коронавирусом министерства здравоохранения Израиля были приняты новые правила для политики тестирования и карантинов. Они вступят в силу уже 19 января 2022 года.

Самые главные обновления можно свести к трем правилам:

Зараженный будет находиться в карантине в течение 5 полных дней и будет освобожден только после отрицательного результата домашнего теста на антиген, проведенного на четвертый день, отрицательного результата домашнего теста на антиген, проведенного на пятый и при отсутствии симптомов. От выздоровевших больше не будет требоваться одобрение врача для выхода из карантина. Не вакцинированные/не переболевшие, контактировавшие с зараженным, моложе 60 лет и не входящие в группу риска, будут находиться в карантине в течение полных 5 дней, и им больше не потребуется делать официальный тест на антиген после начала карантина. Обязательство сделать официальный тест по окончании карантина остается без изменений.

Кроме того, особое внимание было уделено израильтянам старше 60 лет, а также гражданам, которые находятся в группе риска. В минздраве напомнили, что ПЦР-тесты будут предназначены только для этих групп населения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в минздраве рассказали, как сделать домашний экспресс-тест более эффективным. Согласно указаниям минздрава, нужно сперва взять мазок из горла, а после этого той же палочкой из одной ноздри. Примечательно, что производители рекомендуют брать мазки лишь из носа.

Кроме того, мы писали, что в минздраве выяснили, насколько сильно влияние карантина на израильских школьников.

Еще напомним, что количество автобусных рейсов в Израиле может резко уменьшиться.

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