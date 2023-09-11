В Модиине произошли столкновения у дома министра Левина - что произошло

На место происшествия прибыли силовики, чтобы разогнать нарушителей.

11 сентября произошли столкновения между протестующими и полицией перед домом министра юстиции Ярива Левина в Модиине. Причиной столкновений стала использование протестующими мегафонов и свистков.

Об этом пишет "Детали".

Полиция сообщает, что удалось отогнать нескольких протестующих, которых подозревают в нарушении общественного порядка и условий проведения демонстрации, включая несоблюдение необходимой дистанции.

Также сообщается, что демонстранты вышли на дорогу на участке между Латруном и Модиином, в результате чего возникли проблемы с движением транспорта.

Организация "Братья по оружию", проводившая протест, заявила, что полиция остановила три автобуса с демонстрантами рядом с Латруном, когда они направлялись к дому Левина.

Эта демонстрация проходит накануне слушания в БАГАЦе по искам против закона об отмене принципа разумности.

Напомним, министр юстиции Ярив Левин раскритиковал демонстрации протестующих против судебной реформы. Он обратил внимание на один большой знак, которым размахивали протестующие на демонстрации в Тель-Авиве.

По словам чиновника, протестующие добиваются того, чтобы суд был главным над правительством и мог отменить любое его решение или назначение, был главным над Кнессетом и мог отменить любой закон. Он напомнил, что уже сейчас обсуждается отмена основных законов.