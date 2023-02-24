В Моссаде рассказали, смогут ли сотрудники участвовать в акциях протеста

После многочисленных обращений к главе Моссада и после консультации с юрисконсультом организации было решено разрешить сотрудникам, выступающим против судебной реформы, участвовать в демонстрациях.

Об этом сообщает портал Israel Hayom.

При этом участие в протестах для сотрудников Моссада будет разрешено на ограниченных условиях.

«Многие члены Моссада хотели принять участие в масштабных акциях протеста, которые в последние недели проходят против судебной реформы. С этой целью они обратились к руководителю учреждения. После того как глава организации проконсультировался с юрисконсультом Моссада, сотрудникам, не являющимся руководителями отделов, было разрешено выходить на демонстрации. Участникам было предписано не показываться во время протеста, не давать интервью и не предпринимать никаких действий, указывающих на партийную принадлежность», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».