В муниципалитете Кфар-Сабы решили не увольнять пенсионеров с работы

Муниципалитет Кфар-Сабы принял решение выступить против узаконенной дискриминации на основе возраста. Горсовет не стал увольнять 81 сотрудника, старше 70 лет.

Об этом сообщает «НЭП».

В муниципалитете отметили, что результаты исследования показали, что потеря работы и источника финансирования негативно влияет на эмоциональное состояние человека, поскольку работа и карьера играют в его жизни важную роль.

Отмечается, что людей, достигших пенсионного возраста начинают активно выпроваживать в общественном секторе. Только в редких случаях Управление государственной службы позволяет оставить работника на своем месте на 4 года, до достижения 71-летнего возраста. Но многие работники прекрасно справляются со своими обязанностями и после 65 лет и готовы трудиться дальше по специальности.

К слову, согласно закону в Израиле, работодатель может обязать сотрудника, который достиг пенсионного возраста, уволиться с работы и уйти на пенсию.

«Курсор» писал ранее, что министерство транспорта Израиля заявило, что с 1 августа текущего года ввело бесплатный проезд для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше.

Еще мы писали, что Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») отметила, что в стране стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу.