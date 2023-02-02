В муниципальных детсадах Холона объявлен трудовой конфликт

Профсоюз работников детских садов объявил о трудовом конфликте с министерством образования и муниципалитетом Холона из-за того, что в дошкольных учреждениях не хватает воспитательниц, а это является нарушением закона, который был принят в 2015 году.

Об этом пишет davar1.

В Гистадруте говорят, что муниципальные детские сады года, которые рассчитаны на детей 3-4 лет не укомплектованы вторыми помощницами. Мэрия переводит помощниц из одного детсада в другой, чтобы нехватка была не так заметна, но это не решает проблему. А министерство образование и вовсе предпочитает не вмешиваться.

Согласно реформе 2015 года, воспитатель, руководящий детсадом из 30 детей 3-4 лет, имеет право на двух помощниц. В детсадах с меньшим количеством детей и подопечными старшего возраста это необязательно.

В Гистадруте подчеркнули, если трудовой конфликт в ближайшее время не будет разрешен, то в понедельник, 13 февраля, будет проведена забастовка.

Глава профсоюза работников детских садов Анат Дадон заявила, что неоднократно связывалась с муниципалитетом города, но проблема так и не была решена, а это негативно влияет и на воспитателей, и на детей. Если власти не предпримут никаких шагов, то каждый детсад, в котором не будет второго ассистента, начнет выходить на протест.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники яслей в Холоне объявили забастовку. Это произошло после протеста родителей. Инцидент произошел в детском саду в связи с тем, что в ясли приняли на работу четырех арабок.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве перед домом министра экономики Орны Барбивай прошли протесты работников яслей в связи с отказом согласовать повышение оплаты за ясли на 500 шекелей, как было рекомендовано комиссией по ценообразованию.