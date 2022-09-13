Сотрудники яслей в Холоне объявили забастовку после протеста родителей

С четверга, 15 сентября, в детском саду не будет работать отделение для младенцев в связи с нехваткой воспитательниц и нянечек.

Сотрудники яслей в Холоне объявили забастовку. Это произошло после протеста родителей. Инцидент произошел в детском саду в связи с тем, что в ясли приняли на работу четырех арабок.

Такое решение администрации возмутило родителей, и они сегодня, 13 сентября, утром заблокировали вход в ясли и выдвинули требование не допускать к работе с детьми женщин из арабского сектора, напоминает Telegram-канал Наш Израиль.

Отмечается, что в ответ на такое поведение родителей, ясли «Одем» организации НААМАТ приняли решение: завтра, 14 сентября, объявить забастовку. Соответственно, временно детский сад работать не будет.

«Мы не допустим, чтобы работницы яслей испытывали страх за свою жизнь и выслушивали неприятные высказывания в свой адрес», — заявила председатель организации НААМАТ Хагит Пеэр.

Также она сообщила, что с четверга, 15 сентября, в детском саду не будет работать отделение для младенцев в связи с нехваткой воспитательниц и нянечек.

Как сообщал Курсор, 13 сентября в Холоне в ясли вызвали полицию. Скандал устроили родители, которые заблокировали вход для нянь арабского происхождения. Родители потребовали увольнения женщин, которые прибыли утром на работу из Восточного Иерусалима. Работникам яслей пришлось нажать на кнопку экстренной помощи.

В организации НААМАТ прокомментировали недовольство родителей.

«Няни-арабки проходят обучение во время работы, как и другие работницы, и есть другие сотрудницы, которые не говорят на иврите, например работницы из Украины», — отметили в организации.

Также Курсор информировал о том, что 15 августа в Тель-Авиве перед домом министра экономики Орны Барбивай прошли протесты работников яслей в связи с отказом согласовать повышение оплаты за ясли на 500 шекелей, как было рекомендовано комиссией по ценообразованию.