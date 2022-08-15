13 лет нам не повышали зарплату: забастовка работниц яслей

Министр экономики не согласовала повышение платы за ясли, и работники детских заведений призвали повысить им зарплату за счет государства.

В понедельник, 15 августа, в Тель-Авиве, перед домом министра экономики Орны Барбивай, проходят протесты работников яслей.

Об этом сообщили в detaly.co.il.

Протесты вызваны отказом министра экономики согласовать повышение оплаты за ясли на 500 шекелей, как было рекомендовано комиссией по ценообразованию. Няни пытаются добиться повышения зарплаты, но они призвали сделать это за счет государства, а не за счет родителей.

Ора Атедги рассказала: «Уже 13 лет наша зарплата не повышается, а расходы только увеличиваются из-за постоянного и сумасшедшего роста стоимости жизни».

Многие няни заявили, что не намерены открывать ясли в наступающем учебном году. Это решение вызвано заявлением министра экономики, что она будет выступать против повышения платы.

Через три дня министерство экономики и финансов должны дать окончательный ответ БАГАЦу, согласовано ли сумму оплаты за нахождение в яслях. 20 тысяч малышей, 40 тысяч родителей и около 4 тысяч нянь ждут решения министра.

«Курсор» писал, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются.

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