Курс доллара к мировым валютам поднялся до 20-летнего максимума

Инвесторов встревожили опасения по поводу роста процентных ставок и геополитического напряжения в мире.

Доллар США вернулся к многолетним максимумам во вторник, 11 октября, поскольку опасения по поводу роста процентных ставок и геополитического напряжения встревожили инвесторов.

Об этом сообщает портал U-News.

Отмечается, что ожидания высоких процентных ставок к 2023 году толкают доллар к пику с 2002 года, достигнутого в прошлом месяце. Склонность к риску снизилась после того, как в понедельник россия* обстреляла украинские города ракетами, чтобы отомстить за взрыв, повредивший единый мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымским полуостровом.

«Общий нарратив — это отказ от риска», — сказал Франческо Пезоле, валютный стратег ING, сославшись на эскалацию конфликта в Украине и новый экспортный контроль США, включавший меры по запрету экспорта в Китай некоторых полупроводников.

Согласно сообщению, индекс доллара США вырос на 0,2% до 113,27, приближаясь к 20-летнему максимуму 114,78, которого он достиг в конце прошлого месяца.

Как сообщал Курсор, в конце сентября шекель упал до минимума по отношению к доллару с апреля 2020 года.

Также Курсор информировал о том, как повышение ставки ФРС США повлияет на Банк Израиля. Как и ожидалось, ФРС США повысила процентную ставку на 0,75%, но местные аналитики расходятся во мнениях относительно того, должен ли Банк Израиля последовать их примеру.

Курсор также сообщал, что Центральное статбюро заявило, что экономика Израиля во втором квартале 2022 года выросла почти на 7 процентов. Из года в год Израиль имеет самый высокий рост ВВП из тринадцати развитых стран.