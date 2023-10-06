В Нагарии арестовали мужчину, травившего диких животных

Полиция обнаружила трупы животных, ставших жертвами отравления.

В результате совместной операции Управления природы и парков и полиции Израиля, был арестован 60-летний севера Израиля по подозрению в отравлении диких животных.

Об этом сообщают "Детали".

Арест произошел после того, как в полицейский участок в Нагарии поступило сообщение о случаях отравления собаки в населенном пункте, где проживает подозреваемый. В результате проверки, было выяснено, что в районе разбрасывают отравленные мясные приманки и добавляют яд в емкости с водой для животных. Следствие провело секретную операцию, которая поставила подозреваемого на место. Поблизости от плантации авокадо, которая принадлежит подозреваемому, были обнаружены трупы различных диких животных, включая кабанов, мангустов, ежей, шакалов и собак. Все они, согласно подозрению, были отравлены.

Подозреваемый был арестован полицией Нагарии и доставлен для допроса по обвинению в жестоком обращении с животными. Он подтвердил свою причастность к отравлению и был отпущен под ограничительные меры. В ближайшее время ему будет предъявлено формальное обвинение.

Полиция заявила, что отравление диких животных является серьезным правонарушением и наносит разрушительный ущерб окружающей среде. Они работают в тесном сотрудничестве с другими надзорными органами для искоренения этого явления и привлечения к ответственности лиц, которые причиняют вред природе. Управление природы и парков призвало фермеров, которые сталкиваются с сельскохозяйственным ущербом, не использовать отравления, а обращаться за помощью и профессиональным руководством к ним, чтобы предотвратить ущерб.

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