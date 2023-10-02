В Галилее на женщину с детьми напал шакал

Пострадавшим оказана медицинская помощь, всем троим предстоит сделать прививки от бешенства.

В понедельник, 2 октября, в больницу "Зив" в Цфате была доставлена 29-летняя женщину и двое детей, подвергшихся нападению шакала во время прогулки у ручья в Галилее.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что животное сильно искусало женщину. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Дети пострадали не так сильно, их состояние оценено как легкое.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Вероятно, всем троим предстоит сделать прививки от бешенства.

Как сообщал Курсор, в сентябре было получено уведомление о зараженном бешенством шакале, находящемся в кибуце Иреон, в Галилее. До сих пор известно, что люди не подвергались его воздействию.

Минздрав еще раз напомнил тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

Также мы писали о том, что в августе в центре абсорбции, расположенном в кибуце Бейт-Альфа, в региональном совете Гильбоа, обнаружили зараженного бешенством шакала. Животное уже покусало 6 человек.

По данным минздрава, все пострадавшие проходят курс лечения для предотвращения развития болезни. Об их состоянии в ведомстве не уточнили.

С начала года это не первый случай нападения шакалов на людей. Так, в январе шакал покусал двух жителей кибуца Снир. Животное, предположительно больное бешенством, несколько часов бродило по поселку, после чего его застрелили и отправили на экспертизу.