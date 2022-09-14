В Нацерете закрыли приемный покой Английской больницы: в чем причина

Работники заявили, что финансирование Английской больницы намного ниже того, что получают другие государственные больницы такого размера.

Сегодня, 14 сентября, приемный покой Английской больницы в Нацерете объявил о закрытии. Это связано с дефицитом бюджета, который достиг такого масштаба, что в прошлом месяце сотрудникам не выплатили зарплату.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что работники Английской больницы на прошлой неделе устроили протест против бездействия правительства на фоне тяжелого финансового кризиса, который наблюдался в медицинском учреждении. Работники возмущены тем, что больница получает меньший объем финансирования, по сравнению с другими государственными больницами такого же размера. Медики отметили, что они перестали получать зарплату и отпускные.

Из-за забастовки прием пациентов в медицинском учреждении снизился на 85%, но акции не привели к желающим результатам, после чего приемный покой просто закрыли. Под акцией, призывающей бойкотировать выборы в Кнессет, за один день подписались тысячи граждан.

«Курсор» писал ранее, что минздрав Израиля представил индекс качества больниц, определив, какие медицинские учреждения признаны лучшими, а какие — худшими.

Еще мы писали, что в Израиле, согласно новой государственной программе, появятся восемь новых больниц и 17 гериатрических центров.