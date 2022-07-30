В Негеве пройдет фестиваль прохладных летних ночей

В зависимости от возраста детей и их предпочтений вы можете организовать фантастический отдых в пустыне Негев. Управление природы и парков Израиля проведет захватывающие мероприятия в рамках фестиваля летних ночей.

В регионе Негев есть два режима: жарко днем и холодно ночью. Фестиваль «Прохладные летние ночи» проводится каждые выходные июля и августа, мероприятия будут проходить вечером, ночью, а также ранним утром.

Туристические компании намерены проводить фестиваль каждые выходные до конца августа. Запланированы самые разнообразные мероприятия.

В национальном парке Авдат намечаются мероприятия во время пика метеоритных дождей. Персеиды, обильный метеорный поток, связанный с кометой Свифта-Туттля, достигает своего пика 11, 12 и 13 августа. Также метеоритный дождь случайно совпадает с празднованием Ту бе-Ав, еврейского праздника любви.

Посетители смогут насладиться вечерами, полными лунного света, и великолепными закатами, будут проводиться мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и ремеслам, сеансы душевного и духовного здоровья, возможно посмотреть на луну через огромный телескоп, а также запланировано катание на верблюдах и альпаках.

11 августа, в честь праздника любви, Управление природы и парков Израиля проведет музыкальные представления.

В сельскохозяйственном календаре лето — это сезон сбора урожая, и в частности винограда. Негев — это действительно подходящий климат для выращивания винограда. Юг Израиля действительно обладает идеальным терруаром (сочетание факторов, включая почву, климат и солнечный свет, которые придают винограду особый характер) для выращивания винограда. Вина, изготовленные из винограда, выращенного в Негеве, получили международное признание.

В рамках фестиваля «Прохладные летние ночи» каждые выходные по вечерам проводятся дегустации вин и экскурсии, во время которых вы узнаете, что входит в процесс выращивания виноградной лозы в пустынном климате.

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