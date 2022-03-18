В Негеве создают добровольческий отряд охраны

Новый отряд назвали «Патруль Бареля» в честь Бареля Хадарии Шмуэли, сержанта МАГАВа, убитого в 2021 году палестинским террористом на границе с Сектором газа.

Создать отряд добровольцев предложил координатор партии «Оцма Йегудит» на юге Альмог Коэн. Поддержал идею мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович, а также «Комитет спасения Негева. Также положительно отозвались представители Южного округа полиции.

В отряд войдут 130 человек, которым выдадут все снаряжение, купленное на пожертвования. В скором времени пройдет встреча, на которой участники подпишут соглашение, чтобы стать добровольцами полиции.

Однако внезапно в Южном округе полиции решили отменить участие в этом проекте. Высокопоставленные офицеры заявили, что закон о государственной службе запрещает сбор и использование пожертвований.

Однако Альмог Коэн заявил, что отряд будет создан независимо от того, будет ли помогать ему государство.

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