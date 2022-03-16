Полиция сообщила, что в Дженине ранен подозреваемый в терроризме

Сегодня полиция проводила операцию в Дженине. Во время столкновений в городе подозреваемый в терроризме получил легкое огнестрельное ранение.
По данным полиции, во время рейда начались столкновения, раздавались выстрелы.
В рамках дневной операции сотрудники пограничной полиции задержали подозреваемого в терроризме в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Задержанный получил легкие огнестрельные ранения, в то время как один из офицеров ранен осколками.
Оба пострадавших направлены для оказания медицинской помощи, после этого подозреваемого передадут для дальнейшего допроса в службу безопасности «Шин Бет».
Полиция не уточнила, в чем заключаются подозрения против задержанного.
Ранее «Курсор» сообщал, что на севере Ирака на демонстрациях против обстрелов Ирана был замечен израильский флаг. Протестующие в Ираке, которые выступают против Ирана и его военных действий, третий день продолжают митинги и демонстрируют флаг Израиля.
Ранее публиковалась информация, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.
«Курсор» писал ранее о том, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.По данным полиции, 20-летний подозреваемый был арестован в лагере беженцев Шуафат пограничной полицией и войсками ЦАХАЛа.