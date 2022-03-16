Полиция сообщила, что в Дженине ранен подозреваемый в терроризме

По информации полиции, в ходе операции в Дженине был задержан подозреваемый в терроризме. Он получил легкие ранения и временно направлен для оказания медпомощи.

Сегодня полиция проводила операцию в Дженине. Во время столкновений в городе подозреваемый в терроризме получил легкое огнестрельное ранение.

По данным полиции, во время рейда начались столкновения, раздавались выстрелы.

В рамках дневной операции сотрудники пограничной полиции задержали подозреваемого в терроризме в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Задержанный получил легкие огнестрельные ранения, в то время как один из офицеров ранен осколками.

Оба пострадавших направлены для оказания медицинской помощи, после этого подозреваемого передадут для дальнейшего допроса в службу безопасности «Шин Бет».

Полиция не уточнила, в чем заключаются подозрения против задержанного.

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Ранее публиковалась информация, что в Иерусалиме в районе Львиных ворот арабский террорист попытался нанести ножевые ранения израильтянину. Нападающий был нейтрализован.

«Курсор» писал ранее о том, что израильские силы арестовали палестинца, совершившего два ножевых теракта.По данным полиции, 20-летний подозреваемый был арестован в лагере беженцев Шуафат пограничной полицией и войсками ЦАХАЛа.