В Негеве убили молодого человека: детали происшествия

19-летний житель бедуинской деревни Тель-Шева, в Негеве, был доставлен в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве, с несколькими проникающими ранениями. У него была сильная потеря крови. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь парню не удалось.

Об этом пишут «Детали».

После этого по номеру 100 из больницы «Сорока» поступил соответствующий сигнал в полицию в 22:00 14 сентября. Полицейские оперативно установили личность пострадавшего и поняли, что он из Тель-Шевы. Ведется расследование, которое будет контролировать начальник полиции Негева бригадный генерал Нахшон Наглер. О задержании подозреваемых в этом преступлении пока не сообщалось.

Стоит отметить, что в рамках операции «Безопасный путь» по борьбе с преступностью в арабском и бедуинском секторах, полиция провела расследование в отношении 860 потенциальных преступников-арабов. 358 из них предъявлены обвинения, 319 подозреваемых находятся под стражей.

Ранее «Курсор» писал о том, что солдат ЦАХАЛа получил 26 месяцев тюрьмы за непреднамеренное убийство товарищ.

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