Солдат ЦАХАЛа получил 26 месяцев тюрьмы за непреднамеренное убийство товарища

Солдат Армии обороны Израиля, случайно застреливший своего товарища на военной базе в Иорданской долине в прошлом году, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения военным судом.

Подсудимый старший сержант Мейран Мизрахи застрелил 23-летнего старшего сержанта Йонатана Гранота из бригады Нахаль, 23 февраля 2021 года. В апреле этого года он был осужден за непредумышленное убийство по неосторожности.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Суд также отменил запрет на опознание Мизрахи, которого до сих пор можно было опознать только по его еврейскому инициалу Mem. Мизрахи был приговорен к двум годам условно, понижен в звании до рядового и обязан выплатить семье Гранота компенсацию в размере 12 000 шекелей.

После вынесения приговора адвокат Мизрахи опубликовал заявление, в котором вновь выразил сожаление по поводу инцидента.

«Солдат и его семья еще раз выражают свои соболезнования семье Йонатана Гранота, светлой памяти», — говорится в заявлении, где добавляется, что они были хорошими друзьями. В заявлении также говорилось, что Мизрахи продолжает «мучиться и страдать от ужасной, трагической смерти и продолжает получать психиатрическое лечение из-за тяжелого посттравматического стрессового расстройства, от которого он страдает».

По данным военной прокуратуры, Гранота был ранен пулей 22-го калибра из винтовки Ругера. Этот тип боеприпаса, который обычно используется для разгона беспорядков, поскольку он считается менее смертоносным, чем патроны большего калибра, обычно используемые военными.

Ранее в тот же день несколько солдат тренировались с винтовками. После того, как они закончили, они положили винтовки в линию рядом с постом охраны базы. По данным военной прокуратуры, около 22:00 подсудимый, военнослужащий базы, не имевший права обращаться с оружием, поднял одну из винтовок и посмотрел в ее прицел, не проверяя, заряжена она или нет.

«[Обвиняемый] направил пистолет на вершину холма в лагере… Обвиняемый посмотрел в прицел винтовки и нажал на курок», — заявили прокуроры.

Пуля попала Граноту в голову, серьезно ранив его. Его доставили на вертолете в иерусалимскую больницу Хадасса Эйн-Керем для лечения, и через три дня он скончался.

Мизрахи находится под домашним арестом с тех пор, как в прошлом году был освобожден из армии. В ноябре несколько высокопоставленных офицеров получили официальные выговоры , а рядовые были сняты со своих должностей в связи с инцидентом.

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