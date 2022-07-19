Смертельная драка в Нетании: полиция озвучила подробности

Офицеров вызвали, чтобы отреагировать на драку в прибрежном городе. Мужчину в возрасте 50 лет доставили в больницу в критическом состоянии, позже он скончался от ран.

Полиция в понедельник вечером арестовала мужчину, который предположительно зарезал партнера своей матери во время драки в прибрежном городе Нетания.

По данным полиции, полицейских вызвали на место происшествия на улице Дэвида Йеллина после получения сообщений о насилии. Служба экстренной помощи United Hatzalah сообщила, что мужчина был ранен в квартире.

Netanya man stabbed to death; partner’s son arrested https://t.co/uVPsEm10x5 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 18, 2022

По словам медиков, пострадавший, мужчина в возрасте 50 лет, был доставлен в городскую больницу Ланиадо в критическом состоянии, где позже он скончался от полученных ран.

Подозреваемого задержали на месте происшествия, и во вторник его срок содержания под стражей должен быть продлен, сообщили в полиции.

В полиции добавили, что правоохранители выясняют мотивы.

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