Массовая драка произошла в Хадере: появилось видео с места инцидента

В 19:08 на горячую линию МАДА поступило сообщение о драке на одной из улиц в Хадере. Медики и фельдшеры оказали помощь пострадавшим и направили в больницу Хиллель Яффе 3 мужчин в возрасте около 30 лет.

Сегодня в пятницу в драке на улице Ха-Танаим в Хадере были ранены трое мужчин в возрасте около 30 лет. Медики и фельдшеры МАДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу Хиллель Яффе одного в критическом состоянии и двоих в состоянии средней степени тяжести с проникающими ранениями.



Медики МАДА рассказали: «Когда мы вышли на улицу, мы увидели троих раненых, которые были в сознании и имели проникающие и кровоточащие раны на теле. Мы немедленно начали тесты и лечение, которое включало остановку кровотечения и перевязку. Мы поместили их в реанимацию и эвакуировали для дальнейшего лечения в больницу, когда один из них был в тяжелом состоянии, а двое других в состоянии средней степени тяжести».

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