В Негеве застрелен бедуин

Также в результате стрельбы еще двое мужчин получили ранения средней степени тяжести.

В ночь на субботу, 24 декабря, был застрелен 27-летний житель бедуинского поселения Тель-Шева в Негеве.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что инцидент произошел, когда мужчина вместе со своей большой семьей находился в кемпинге на стоянке Раим.

«Двое других молодых людей получили ранения средней степени тяжести в результате стрельбы. Предысторией события, во время которого по всему району было слышно множество выстрелов, по-видимому, является конфликт между семьями из бедуинской диаспоры», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, во вторник, 20 декабря, в Назарете произошла стрельба, в результате которой был смертельно ранен мужчина. Находившийся в той же машине двухлетний ребенок получил тяжелые ранения.

«Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента со стрельбой в Назарете. … Значительные силы полиции разыскивают виновных», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что 2-летнего мальчика, пострадавшего 20 декабря в результате перестрелки в Назарете, объявили мертвым.

Курсор ранее сообщал, что в Ярке неизвестный застрелил 53-летнего мужчину. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением и был срочно доставлен в Галилейский медицинский центр.

Также сообщалось, что родственники одного из пациентов напали на врачей в больнице Рамбам. Родственники пациента, доставленного в онкологическое отделение больницы Рамбам, устроили драку с лечащим врачом и тремя медсестрами, которые совершали обход в отделении.

Помимо этого мы писали о том, что 3 ноября в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла по улице. Пуля прилетела со стороны Хеврона.

На место происшествия вызвали медиков, которые увидели девочку без сознания, ее состояние было критическим. Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.