На берег в Нетании выбросило резиновую лодку с большим количеством личного снаряжения и документов троих иностранцев.

Сотрудники полиции с утра проводят обыски на пляже в Нетании после получения сообщения о резиновой лодке, которую выбросило на берег. В ней не было людей.

Как сообщили в полиции, в лодке, однако, находилось большое количество личного снаряжения и документы трех граждан Сомали.

Как уже упоминалось, сотрудники полиции Центрального района и морской полиции сканируют море и пляж на предмет местонахождения пассажиров лодки, а также изучают их документы.

Отметим, что Израиль и Сомали, мусульманская африканская страна, никогда не имели дипломатических отношений. Однако, по имеющимся данным, президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд заинтересован в установлении отношений.

В марте 2023 года появились сообщения, что Израиль ведет переговоры с Мавританией, Индонезией, Сомали и Нигером с целью расширения соглашений о нормализации Авраамских соглашений 2020 года.

Сообщалось, что переговоры проходят при посредничестве высокопоставленных чиновников Государственного департамента США, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и специального координатора президента Амоса Хохштейна. Во времена предыдущего израильского правительства Хохштейн выступал посредником в морской сделке между Израилем и Ливаном.

В СМИ писали, что наиболее продвинутые переговоры Израиля ведутся с Мавританией. Страна на северо-западе Африки установила дипломатические отношения с Израилем в 1999 году, но разорвала их в 2008 году из-за войны между Израилем и сектором Газа.

Курсор писал, что вчера смертельные столкновения с участием эритрейцев произошли в Нетании.