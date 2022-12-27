В Нетании начались беспорядки после выигрыша «Маккаби» (Хайфа)

После матча Премьер-лиги в понедельник фанаты футбольной команды «Маккаби» (Хайфа) устроили драку с полицией у стадиона в Нетании.
Об этом сообщила полиция.
В результате шесть полицейских получили ранения. Четыре человека были арестованы по подозрению в нападении на полицейских.
По версии полиции, беспорядки начались, когда охранник заметил болельщика, стоявшего на перилах трибун, и приказал ему спуститься.
תיעוד: עימותים בין אוהדי חיפה לשוטרים ביציע@lianwildau pic.twitter.com/9qlmBGRd0X
— כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022
Фанат отказался следовать указаниям, напал на охранника и бросил стул в офицера полиции, ранив его в голову. После ареста болельщика сотни сторонников «Маккаби» (Хайфа) устроили беспорядки у стадиона.
На просьбы разойтись толпа не реагировала. Полиции потребовалась помощь конных офицеров. Полицейские также были вынуждены применить светошумовые гранаты. В итоге полиции все же удалось оттеснить бесчинствующую толпу на тротуар.
Кроме четверых арестованных болельщиков могут быть еще аресты других подозреваемых, предупредили в полиции.
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