В Нетании начались беспорядки после выигрыша «Маккаби» (Хайфа)

В беспорядках, вспыхнувших после победы «Маккаби» (Хайфа) пострадали шесть полицейских. В итоге арестованы четверо зачинщиков драки, но аресты еще продолжаются.

После матча Премьер-лиги в понедельник фанаты футбольной команды «Маккаби» (Хайфа) устроили драку с полицией у стадиона в Нетании.

Об этом сообщила полиция.

В результате шесть полицейских получили ранения. Четыре человека были арестованы по подозрению в нападении на полицейских.

По версии полиции, беспорядки начались, когда охранник заметил болельщика, стоявшего на перилах трибун, и приказал ему спуститься.

תיעוד: עימותים בין אוהדי חיפה לשוטרים ביציע@lianwildau pic.twitter.com/9qlmBGRd0X — כאן חדשות (@kann_news) December 26, 2022

Фанат отказался следовать указаниям, напал на охранника и бросил стул в офицера полиции, ранив его в голову. После ареста болельщика сотни сторонников «Маккаби» (Хайфа) устроили беспорядки у стадиона.

На просьбы разойтись толпа не реагировала. Полиции потребовалась помощь конных офицеров. Полицейские также были вынуждены применить светошумовые гранаты. В итоге полиции все же удалось оттеснить бесчинствующую толпу на тротуар.

Кроме четверых арестованных болельщиков могут быть еще аресты других подозреваемых, предупредили в полиции.

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