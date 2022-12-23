Месси довел журналиста до слез в прямом эфире: момент попал на видео

Лео Месси записал аудио для журналиста Эрнана Кашари, написавшего статью о прекрасном пути игрока от юности до победы на чемпионате мира, а также о событиях из жизни Месси, проливающих свет на его личность.

«Привет, я хотел отправить тебе это сообщение после того, как проснулся и выпил немного мате, — сказал на записи Месси, — я видел, что ты написал обо мне историю, и я был счастлив это читать».

«Прошло много времени с тех пор, как вы написали статью, — продолжил он, — но мне ее показывали и много говорили о ней, это очень впечатляет. Она тронула меня, потому что смысл этой статьи очень глубок и трогателен. Я хотел передать вам привет и спасибо. Ты заставил меня плакать, я хочу, чтобы ты знал это. Обнимаю и еще раз спасибо».

Журналист, услышав его слова, расплакался.

El audio que le mandó Messi a Andy Kusnetzofd contando cómo se emocionó con el texto de Hernan Casciari “Messi y su valija”: “Lo escuchamos con Anto, nos hicieron llorar y quería que lo sepan", pic.twitter.com/XwHuwAiFLo — Facu López (@FaacuLopez__) December 22, 2022

По мнению многих, последняя победа на чемпионате мира сделала Лео Месси величайшим футболистом всех времен. В возрасте 35 лет аргентинец приложил руку к победе на престижном турнире. Во всяком случае, аргентинца особенно любят не только за его способности на поле, но и за его поведение вне его. И этот момент, когда ему удалось растрогать местного журналиста до слез в прямом эфире, стало еще одним подтверждением тому.

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