В Нетании найден мертвым подозреваемый в убийстве: подробности

Тело 56-летнего мужчины было обнаружено в его квартире с сильными следами насилия.

В Нетании 56-летний мужчина был найден мертвым в своей квартире во вторник, 27 сентября, с сильными следами насилия на теле.

Об этом сообщает israelhayom.co.il.

Согласно сообщению, полиция подозревает, что к убийству мужчины причастна его напарница. Она была задержана для допроса.

«В 17:59 в МДА поступил первоначальный отчет о мужчине без сознания в квартире на улице Карлибах в Нетании, на место прибыли медики и фельдшеры МДА, которые сообщили о 56-летнем мужчине без признаков жизни и констатировали его смерть», — говорится в сообщении.

Фельдшер МДА Ориан Лукач рассказал, что когда медики вошли в квартиру, они увидели мужчину без сознания.

«Мы провели медицинские анализы, но признаков жизни у него не было, и у нас не было другого выбора, кроме как констатировать его смерть», — сказал Лукач.

Как сообщал Курсор, в середине сентября солдат Армии обороны Израиля, случайно застреливший своего товарища на военной базе в Иорданской долине в прошлом году, был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения военным судом.

Подсудимый старший сержант Мейран Мизрахи застрелил 23-летнего старшего сержанта Йонатана Гранота из бригады Нахаль, 23 февраля 2021 года. В апреле этого года он был осужден за непредумышленное убийство по неосторожности.

Ранее Курсор писал, что стало известно, кто взял на себя ответственность за убийство офицера ЦАХАЛа под Дженином. Армия обороны Израиля опубликовала отчет о том, что во время перестрелки с террористами возле забора безопасности был убит офицер ЦАХАЛа.