В Нетании пошел дождь — израильтяне показали видео

Как и обещали синоптики, сегодня вместе с похолоданием в Израиль пришел дождь.

Сегодня, в первый день октября, израильские метеорологи прогнозируют понижение температуры, которая должна соответствовать средней по сезону. Облачность – переменная, на севере и в центре страны возможны дожди. В Нетании тем временем уже выпали осадки.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, ветер слабый – до умеренного.

Небольшой локальный дождь ожидается преимущественно на севере и в центре страны и только до полудня. Ближе к ночи он может продолжиться — на севере страны и вдоль прибрежной равнины.

בוקר גשום בנתניה

צילום: שמואל בוכריס pic.twitter.com/dJfvV6n8zt — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) October 1, 2023

Температура сегодня: в Иерусалиме – 18-25 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-26, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 22-29, в Мицпе-Рамоне – 20-22, на побережье Мертвого моря – 29-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-29, в Ариэле – 20-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-32, на Голанских высотах – 20-29.

Завтра ожидается очередное небольшое понижение температуры, а на севере и в центре страны может снова пойти небольшой локальный дождь. Во вторник изменений погоды не ожидается, а в среду будет небольшое повышение температуры.

Отметим, что в целом, дожди в Израиле в начале октября — явление нечестое и зависит от региона страны. В северных районах, таких как Галилея, дожди становятся более вероятными, и это время года может быть началом осеннего дождевого сезона. В центральных и южных частях Израиля, таких как Тель-Авив и Иерусалим, осадков может быть меньше, но иногда тоже бывают дожди. Температуры обычно еще достаточно теплые, и октябрь считается приятным временем для посещения нашего государства.

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