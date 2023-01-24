В Нетании взорвали автомобиль: обнародованы кадры и подробности ЧП

В понедельник вечером в прибрежном городе Нетания взорвался автомобиль, принадлежащий застройщику, в результате чего загорелся второй автомобиль.

По имеющимся данным, предполагается, что неизвестные взорвали автомобиль в качестве предупредительного сообщения его владельцу.

Согласно новостям 12 канала, мужчина получил легкие ранения в результате вторичного взрыва, когда пытался открыть двери одной из машин, вероятно, в попытке освободить потенциально застрявших пассажиров, не зная, что машина пуста.

פיצוץ הרכב בנתניה: לא נמצאו נפגעים במקום. במשטרה סורקים את האזור לאחר שלטענת אנשים בסביבה נראה מישהו בורח מהזירה. על פי גורמים הנמצאים במקום יש אינדיקציות ראשוניות שהפיצוץ נגרם ממטען חבלה@hadasgrinberg pic.twitter.com/zYUA0Zy8wB — כאן חדשות (@kann_news) January 23, 2023

Мужчину доставили в больницу Ланиадо для лечения.

Пожарно-спасательные службы сообщили, что при первом взрыве никто не пострадал.

Согласно отчету, недавно в Нетании разместили знаки, предупреждающие людей не вести дела с застройщиком, который является владельцем автомобиля.

«Он мошенник, ворует проекты, все делает обманным путем. Он неверный человек, лжец и мошенник, пожалуйста, защитите себя от этого мошенника», — гласил один из плакатов.

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