В Нетании взорвали автомобиль: обнародованы кадры и подробности ЧП

11:24, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

После взрыва загорелась вторая машина.

В понедельник вечером в прибрежном городе Нетания взорвался автомобиль, принадлежащий застройщику, в результате чего загорелся второй автомобиль.

По имеющимся данным, предполагается, что неизвестные взорвали автомобиль в качестве предупредительного сообщения его владельцу.

Согласно новостям 12 канала, мужчина получил легкие ранения в результате вторичного взрыва, когда пытался открыть двери одной из машин, вероятно, в попытке освободить потенциально застрявших пассажиров, не зная, что машина пуста.

Мужчину доставили в больницу Ланиадо для лечения.

Пожарно-спасательные службы сообщили, что при первом взрыве никто не пострадал.

Согласно отчету, недавно в Нетании разместили знаки, предупреждающие людей не вести дела с застройщиком, который является владельцем автомобиля.

«Он мошенник, ворует проекты, все делает обманным путем. Он неверный человек, лжец и мошенник, пожалуйста, защитите себя от этого мошенника», — гласил один из плакатов.

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