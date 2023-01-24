В Нетании взорвали автомобиль: обнародованы кадры и подробности ЧП

В понедельник вечером в прибрежном городе Нетания взорвался автомобиль, принадлежащий застройщику, в результате чего загорелся второй автомобиль.
По имеющимся данным, предполагается, что неизвестные взорвали автомобиль в качестве предупредительного сообщения его владельцу.
Согласно новостям 12 канала, мужчина получил легкие ранения в результате вторичного взрыва, когда пытался открыть двери одной из машин, вероятно, в попытке освободить потенциально застрявших пассажиров, не зная, что машина пуста.
Мужчину доставили в больницу Ланиадо для лечения.
Пожарно-спасательные службы сообщили, что при первом взрыве никто не пострадал.
Согласно отчету, недавно в Нетании разместили знаки, предупреждающие людей не вести дела с застройщиком, который является владельцем автомобиля.
«Он мошенник, ворует проекты, все делает обманным путем. Он неверный человек, лжец и мошенник, пожалуйста, защитите себя от этого мошенника», — гласил один из плакатов.
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