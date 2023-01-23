На металлургическом заводе под москвой раздался взрыв: первые подробности

Информации о пострадавших пока нет.

В понедельник, 23 января, под москвой* на заводе компании «Молирен», который занимается металлургией и органической химией, прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

Предприятие расположено в 145 км от российской столицы в городе Рошаль. На место следуют профильные службы. В результате «хлопка» начался пожар, охвативший площадь 200 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек.

Представители экстренных служб говорят, что причиной взрыва на заводе могла стать алюминиевая пыль. Инцидент якобы возник из-за «нарушения технологического процесса».

«Курсор» писал ранее, что в южно-сахалинске, расположенном на Дальнем Востоке рф, произошел масштабный пожар в здании бизнес-центра. По предварительным данным, никто не пострадал.

Еще мы писали, что в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке. При тушении огня едва не погиб один из спасателей, потому что рухнуло межэтажное перекрытие.

Напомним, что 22 декабря в россии случился пожар на борту единственного российского авианосца «адмирал кузнецов», который стоит на заводе «звездочка», расположенном в мурманске.

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