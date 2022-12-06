Возле Кирьят-Гата столкнулись грузовик и микроавтобус, много пострадавших

Во вторник, 6 декабря, на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек. Об этом сообщает издание Maariv.

На дороге столкнулся микроавтобус и грузовик. Пассажиры и водители получили, к счастью, легкие травмы. Первую помощь им оказали парамедики MDA, прибывшие на место ДТП. После пострадавших для обследования доставили в больницу «Барзилай» в Ашкелоне.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

«Курсор» писал ранее, что 18-летний парень получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе, произошедшей между мотоциклом и автомобилем в районе перекрестка Бейт-Саган (Ришон ле-Цион).

Еще мы писали, что 28 ноября, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы различной степени тяжести получили восемь человек. На дороге столкнулся грузовик и автобус.

Напомним, на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

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