В ДТП поблизости Масады ранены шесть человек

50-летняя женщина получила серьезное ранение, состояние еще пятерых человек оценивается как легкое.

Шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что 50-летняя женщина получила серьезное ранение, состояние еще пятерых человек оценивается как легкое.

«Медики и фельдшеры МДА оказали им медицинскую помощь и эвакуировали на машинах интенсивной терапии и вертолетом в больницу «Сорока», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в субботу утром, 3 декабря, на шоссе 1 возле перекрестка Шапирим в направлении аэропорта Бен-Гурион, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

На дороге столкнулись два автомобиля. Двое пассажиров получили травмы средней степени тяжести, еще пятеро отделались легкими ранениями. На место инцидента приехала бригада медиков, которая оказала пострадавшим помощь и госпитализировала в больницу «Шамир» (Асаф А-Рофе).

Курсор писал ранее, что в четверг, 1 декабря, в Йодфат в Нижней Галилее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла серьезные травмы получили две девушки 19 и 20 лет. Им оказали первую помощь и доставили в медицинское учреждение.

Еще мы писали, что на шоссе 80 в Негеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили трое человек.

Напомним, на 5-й трассе около Эльканы в Самарии произошла авария, в результате которой травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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