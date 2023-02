В ОАЭ открылся межконфессиональный центр c синагогой

Объединенные Арабские Эмираты открыли центр с мечетью, церковью и первой официальной синагогой в стране с целью содействия межконфессиональному сосуществованию в мусульманской стране.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что ОАЭ, которые нормализовали отношения с Израилем в 2020 году, являются домом для небольшой, но активной еврейской общины, которая обычно молится в уединении.

Семейный дом Авраама, открытый в столице Абу-Даби, с тремя молитвенными домами в одном месте, является первым в своем роде.

«Центр станет платформой для обучения и диалога, моделью сосуществования», — сказал его президент Мохамед Халифа Аль Мубарак.

«Посетителей приглашают принять участие в религиозных службах, экскурсиях, празднованиях и возможности познакомиться с верой», — сказал он в заявлении, опубликованном в пятницу.

Три молитвенных дома имеют одинаковую высоту и одинаковые внешние размеры.

Единственная другая синагога в арабском регионе Персидского залива находится в Бахрейне, где также есть небольшая еврейская община.

Ассоциация еврейских общин Персидского залива похвалила ОАЭ за открытие еще одного молитвенного дома в регионе.

«Мы особенно рады видеть еще одну синагогу, построенную в стране Совета сотрудничества арабских государств, — говорится в заявлении.

The opening of the Abrahamic Family House in Abu Dhabi is a reflection of the vision of HH Sheikh Mohamed bin Zayed to further human fraternity. It embodies the UAE’s values ​​of mutual respect and peaceful coexistence. pic.twitter.com/wBGRbtt4HL

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) February 17, 2023